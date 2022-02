EUA e aliados pedem reunião nesta segunda do Conselho de Segurança da ONU

Os Estados Unidos e seus aliados pediram que o Conselho de Segurança da ONU se reúna em caráter de urgência nesta segunda-feira (21) depois que a Rússia reconheceu a independência da Ucrânia de dois territórios separatistas, disseram diplomatas à AFP.



Os países solicitantes, que se baseiam em uma carta da Ucrânia à ONU, inclui, entre outros, França, Reino Unido e Albânia, segundo as fontes.



Será a presidência rotativa do Conselho, ocupada atualmente pela Rússia, que deverá agendar a reunião.



Na carta, o embaixador da Ucrânia na ONU, Sergiy Kyslytsya, citou a Carta das Nações Unidas e as regras de procedimento para exigir que um representante de seu país esteja presente na reunião de emergência.



O texto, dirigido ao embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, e ao qual a AFP teve acesso, pede também ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que participe do encontro, juntamente com um representante da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE).



Por sua vez, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, garantiu que apoia a reunião de emergência.



"O Conselho de Segurança deve exigir que a Rússia respeite a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, um Estado-membro das Nações Unidas", disse ela em um comunicado.



"O anúncio da Rússia nada mais é do que um teatro, aparentemente projetado para criar um pretexto para uma nova invasão da Ucrânia", acrescentou.