Putin ordena que exército russo 'mantenha a paz' nos territórios separatistas da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou nesta segunda-feira (21) que o exército russo "mantenha a paz" nos territórios separatistas pró-Rússia da Ucrânia, cuja independência ele acabou de reconhecer.



Dois decretos do presidente pedem ao Ministério da Defesa que "as forças armadas da Rússia (assumam) funções de manutenção da paz no território" das "repúblicas populares" de Donetsk e Lugansk.



Nenhum cronograma de destacamento ou sua magnitude foram anunciados nos documentos, cada um com uma página, que foram publicados no site do banco de dados russo de textos jurídicos.



A Rússia está mobilizando há duas semanas dezenas de milhares de soldados nas fronteiras com a Ucrânia que, segundo os países ocidentais, estão prontos para invadir o país vizinho.



O reconhecimento da independência dos dois territórios abre caminho para um destacamento militar russo a seu pedido.



Putin também assinou acordos de ajuda mútua com as duas regiões que, com o apoio da Rússia, combatem as forças armadas ucranianas há oito anos.