Israel transfere sua embaixada na Ucrânia de Kiev para Lviv

Israel anunciou nesta segunda-feira (21) sua decisão de transferir sua embaixada na Ucrânia de Kiev para Lviv, no oeste do país, após o aumento dos sinais precursores de uma invasão russa na Ucrânia, segundo os ocidentais.



"O ministro das Relações Exteriores Yair Lapid informou à equipe da embaixada de Israel em Kiev que os escritórios consulares abertos devem ser transferidos para a cidade de Lviv no oeste da Ucrânia", afirmou o ministério israelense das Relações Exteriores em um comunicado.



Segundo a mesma fonte, esta decisão facilita continuar ajudando os cidadãos israelenses que queiram sair do país.



Neste mesmo mês Israel decidiu evacuar as famílias dos diplomatas e do pessoal de sua embaixada.



Essa decisão ocorre quando, segundo os Estados Unidos, 150.000 soldados russos estão concentrados nas fronteiras ucranianas. Os ocidentais acusam a Rússia de buscar um pretexto para uma invasão.



Na segunda-feira à noite, o Kremlim indicou que Vladimir Putin reconheceria a independência dos territórios separatistas pró-russos de Donetsk e de Lugansk no leste da Ucrânia.



Esse reconhecimento marcaria o fim do processo de paz.