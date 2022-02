O presidente russo, Vladimir Putin, fará uma declaração na televisão russa na noite desta segunda-feira(21), informou a mídia estatal do país.



"Urgente: declaração de Vladimir Putin em breve", dizia um anúncio da rede de televisão Rossiya 24, no dia em que o líder russo anunciou que tomará uma decisão sobre reconhecer ou não a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia.