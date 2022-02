Processo de paz no conflito da Ucrânia é sem perspectiva, diz Putin

Os Acordos de paz de Minsk para resolver o conflito da Ucrânia com separatistas pró-russos não têm qualquer perspectiva de serem aplicados - declarou o presidente Vladimir Putin, nesta segunda-feira (21), acusando Kiev de sabotá-los.



"Entendemos que eles não têm absolutamente nenhuma perspectiva", afirmou, durante reunião extraordinária do Conselho de Segurança russo.



As declarações foram dadas após a apresentação de seu chefe de negociações de paz na Ucrânia, Dmitri Kozak. Segundo ele, o processo de negociação "está paralisado desde 2019", e as autoridades ucranianas "nunca" aplicarão os acordos.



Mais cedo, na mesma reunião, o presidente Putin disse também que a Rússia enfrenta uma ameaça "séria" e "muito grande" na Ucrânia.



"O uso da Ucrânia como instrumento de confrontação com nosso país supõe uma ameaça séria e muito grande para nós", frisou o presidente russo, ressaltando que a prioridade de Moscou "não é o confronto, mas a segurança".