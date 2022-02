Chefes das diplomacias de Rússia e EUA se reúnem na quinta-feira

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, anunciou, nesta segunda-feira (21), que se reunirá na próxima quinta-feira, 24 de fevereiro, em Genebra, com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



"Uma reunião desse tipo está prevista para 24 de fevereiro, em Genebra", disse Lavrov durante uma reunião do conselho de segurança russo dedicada à crise ucraniana e presidida pelo presidente Vladimir Putin.



Lavrov disse que Blinken telefonou para ele "alguns dias" depois de a Rússia responder às propostas de segurança dos Estados Unidos, dizendo-se "disposto a se reunir e discuti-las".



Moscou nega ter planos de invadir a Ucrânia, mas exige garantias de que esta ex-república soviética nunca ingressará na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), assim como o fim da expansão dessa aliança para suas fronteiras. Até agora, suas demandas foram rejeitadas pelo Ocidente.