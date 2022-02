Mercado de ações russo e rublo despencam devido a tensões com a Ucrânia

O mercado de ações russo despencava nesta segunda-feira (21) com perdas de cerca de 10%, uma tendência que levou o rublo, diante do nervosismo pelo aumento das tensões entre Rússia e Ucrânia.



No mercado de Moscou, o índice RTS (em dólares) caiu 10,4% às 11:30 GMT (08h30 de Brasília), acumulando uma queda de 22% desde o início do ano.



Enquanto isso, o marcador de rublo IMoex perdeu 8%.



Essa tendência derrubou o preço do rublo, que foi negociado a 78,7 por dólar e 89,2 por euro.



Apesar desta queda, a moeda local ainda está longe do patamar de 80 por dólar e 90 por euro que desencadeou uma intervenção do Banco Central no final de janeiro.



Pela manhã, a Rússia acusou as forças ucranianas de ter bombardeado um posto fronteiriço russo na região de Rostov, uma acusação que Kiev nega.



Pouco depois, os militares de Moscou afirmaram que mataram cinco "sabotadores" que entraram procedentes da Ucrânia, uma afirmação que também foi desmentida pelo país vizinho.



Os países ocidentais e a Ucrânia denunciam há semanas que um incidente, concreto ou fruto de uma encenação, seria um pretexto da Rússia para lançar uma ofensiva contra seu vizinho.



Também acusam a Rússia de ter mobilizado cerca de 150.000 efetivos prontos para uma invasão.



Há três dias os combates entre as tropas ucranianas e os rebeldes pró-russos aumentaram no leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia.