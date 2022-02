Rússia anuncia morte de cinco 'sabotadores' procedentes da Ucrânia

O Exército russo informou, nesta segunda-feira (21), que abateu cinco sabotadores que entraram em seu território pela Ucrânia, a última de uma série de acusações que estão alimentando as tensões entre estes dois países.



"Nos combates, foram abatidas cinco pessoas que pertenciam a um grupo de sabotadores que violaram a fronteira russa", disseram os militares em um comunicado, acrescentando que o incidente ocorreu perto da cidade de Mityakinskaya, na região de Rostov, às 6h locais (00h em Brasília).



"Dois veículos de combate de infantaria das forças armadas ucranianas entraram (na Rússia) a partir do território da Ucrânia para evacuar o grupo de sabotadores para o território ucraniano através da fronteira", segundo a mesma fonte.



O exército especificou que nenhum soldado russo ou guarda de fronteira ficou ferido.



Por seu lado, a Ucrânia negou as acusações russas.



"Nenhum de nossos soldados cruzou a fronteira com a Federação Russa e nenhum morreu hoje", disse à imprensa Anton Gerashchenko, alto funcionário do Ministério do Interior da Ucrânia.



No início do dia, a Rússia acusou as forças ucranianas de bombardear um posto de fronteira russo na região de Rostov, uma acusação negada por Kiev.



Os países ocidentais e a Ucrânia denunciam há semanas que um incidente, concreto ou encenado, é um pretexto para a Rússia lançar uma ofensiva contra seu vizinho.



Também acusam a Rússia de ter mobilizado cerca de 150.000 efetivos prontos para uma invasão.



Há três dias os combates entre as tropas ucranianas e os rebeldes pró-russos aumentaram no leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia.