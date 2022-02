Obus ucraniano destruiu posto de fronteira russo, acusa Moscou

Um obus disparado do território ucraniano destruiu uma estrutura de um posto fronteiriço russo, nesta segunda-feira (21), sem deixar vítimas - acusaram os serviços de segurança de Moscou, em um contexto de combates entre forças de Kiev e separatistas pró-russos no leste desta ex-república soviética.



"Em 21 de fevereiro, às 9h50, um obus de tipo não identificado disparado do território da Ucrânia destruiu o posto de serviço dos guardas de fronteira na região de Rostov, a uma distância de cerca de 150 quilômetros da fronteira russo-ucraniana", relatou o FSB, citado pelas agências russas de notícias.



"Não houve vítimas. O pessoal especializado em desminagem trabalha no local", acrescentou o FSB, que também é responsável pelo serviço de guarda de fronteira na Rússia.



Um vídeo atribuído ao FSB e publicado pela agência pública de notícias Ria Novosti mostra uma pequena estrutura destruída em uma planície arborizada e escombros espalhados pelo chão.