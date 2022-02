Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Rússia, Vladimir Putin, conversaram durante uma hora na noite deste domingo (20), pela segunda vez no dia, para discutir a crise na Ucrânia, anunciou o Eliseu.



Macron havia conversado com Putin por cerca de duas horas à tarde, no âmbito das discussões entre chefes de Estado para tentar evitar um conflito armado no leste da Ucrânia.