Inteligência dos EUA acredita que tropas russas receberam ordens para invadir Ucrânia, diz mídia

Os Estados Unidos têm informações de que comandos russos receberam ordens para invadir a Ucrânia, informaram vários meios de comunicação americanos neste domingo (20), citando fontes de inteligência anônimas.



Esta informação é o que levou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a afirmar na sexta-feira estar "convencido" de que o presidente russo, Vladimir Putin, havia decidido atacar a Ucrânia, informou o Washington Post, atribuindo essa informação a fontes anônimas.



A AFP entrou em contato com a Casa Branca, o Pentágono e o Departamento de Estado, que não confirmaram nem desmentiram esta informação, que também foi transmitida por outros meios de comunicação americanos.



Uma autoridade do Pentágono afirmou na sexta-feira que mais de 40% das forças russas nas fronteiras da Ucrânia estavam em posição de ataque, observando que a desestabilização do país liderada pela Rússia "começou".



Movimentos de tropas russas em direção à fronteira ucraniana foram observados desde quarta-feira, disse a autoridade.



Washington alerta há semanas que a Rússia provocará um incidente na fronteira ucraniana para justificar uma invasão da Ucrânia. O chefe da diplomacia dos EUA, Antony Blinken, assegurou novamente neste domingo que "tudo" indica que a Rússia estava "prestes" a invadir a Ucrânia.



A Rússia nega qualquer plano de invasão, mas exige garantias de segurança, como a retirada da Otan do Leste Europeu, pedido rejeitado pelo Ocidente.