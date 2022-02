Modelo e ativista brasileira vence o concurso Miss Alemanha

O concurso alemão passou por redefinição há dois anos e deixou de ser apenas um concurso de beleza (foto: Assessoria/Divulgação) Pela primeira vez na história, uma imigrante negra vence o concurso Miss Alemanha. Domitila Barros, de 37 anos, foi eleita neste sábado (19/02), em evento que ocorreu na cidade de Rust. Para alvançar a primeira colocação, a modelo brasileira, empreendedora social e greenfluencer disputou três fases, ultrapassando 159 mulheres e consagrando-se campeão.

Nascida na Linha do Tiro, bairro da periferia do Recife, Domitila conta que nunca pensou que em algum momento ela poderia estar numa passarela importante para ser escolhida como representante do país onde vive desde 2006. Ela embarcou para a Alemanha para cursar mestrado em Ciências Políticas e Sociais na Freie Universität Berlin.





O concurso alemão passou por redefinição há dois anos e deixou de ser apenas um concurso de beleza. Agora, a organização da competição leva em conta principalmente o empoderamento feminino como critério de escolha da vencedora.

Além de modelo, Domitila desenvolve projetos sociais há mais de 20 anos com as famílias atendidas pelo Centro de Atendimento a Meninas e Meninos, o CAMM, ONG fundada pela sua mãe, localizada na capital pernambucana.

No ano passado, Domitila já havia sido notada pelo governo alemão e foi destaque em uma campanha publicitária por seu ativismo socioambiental. E o reconhecimento não parou por aí: a revista americana Formidable Woman Magazine elegeu Domitila, em 2020, como uma das mulheres mais influentes do mundo na categoria "Artivist" (artivista, em português).

"Quero fazer a minha parte para tornar o mundo melhor e encaro o Miss Alemanha um grande parceiro nesta missão . Sei que não podemos fazer nada sozinhos. Por isso, acredito nessa mobilização que une habilidades de várias pessoas em prol de um único propósito: fazer mudanças significativas que contribuam para a preservação do nosso planeta", finaliza a modelo.