Otan vê sinais de que Rússia prepara um 'ataque total' à Ucrânia

Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg (foto: Pool/AFP )

"Todos os sinais indicam que a Rússia está planejando um ataque total à Ucrânia", afirmou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, à televisão alemã ARD neste sábado (19)."Todos concordamos que o risco de um ataque é muito alto", acrescentou Stoltenberg, que participou da Conferência de Segurança de Munique.A Otan informou que estava transferindo seu pessoal de Kiev para Lviv, no oeste da Ucrânia, ou para Bruxelas, onde está sediada, como medida de "segurança".Vários países ocidentais já fizeram o mesmo, transferindo seus diplomatas de Kiev para Lviv, perto da fronteira polonesa.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na sexta-feira que estava "convencido" de que a Rússia invadiria a Ucrânia.A Ucrânia não é membro da Otan e a Aliança não possui tropas naquele país, mas, desde o final da década de 1990, mantém dois escritórios na capital: um escritório de ligação e um centro de informação e documentação.A função do escritório de ligação é manter o diálogo entre a Otan e o governo ucraniano, ao mesmo tempo em que promove a transformação democrática do setor de defesa e segurança da Ucrânia.A do centro de informação e documentação é informar o público ucraniano sobre a Otan e apoiar as instituições ucranianas em suas comunicações.Stoltenberg assegurou nas últimas semanas que a aliança não enviará nenhuma força à Ucrânia para defendê-la de qualquer agressão russa.Mas os membros da Otan enviaram forças militares para países vizinhos que são membros da Aliança.Além disso, Stoltenberg disse que os países membros reagiriam fortemente a qualquer ofensiva russa nesses territórios, sob o princípio da defesa coletiva.