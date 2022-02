OSCE denuncia mais de 1.500 violações de cessar-fogo na Ucrânia em 24 horas

Monitores da OSCE registraram mais de 1.500 violações do cessar-fogo em 24 horas no leste separatista pró-Rússia da Ucrânia, um recorde até agora neste ano, informou a instituição neste sábado(19).



Da tarde de quinta-feira à noite de sexta-feira, observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) registraram 591 violações do cessar-fogo em Donetsk e 975 em Luhansk, os dois enclaves separatistas.



Os combates mais intensos ocorreram no noroeste da região de Lugansk, cerca de 20 quilômetros a sudeste de Severodonetsk, uma localidade leal ao governo de Kiev.



A OSCE, cujos membros incluem a Rússia e os Estados Unidos, implantou sua missão de paz na Ucrânia em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia e a eclosão de um conflito entre Kiev e separatistas na região de Donbas, que deixou mais de 14.000 mortos.



Neste sábado, a organização alertou para um "aumento drástico" nas violações do cessar-fogo assinado em 2015.



O exército ucraniano informou que dois soldados foram mortos neste sábado em um bombardeio por separatistas.



Mais de dez bombas explodiram a algumas centenas de metros do ministro do Interior ucraniano, Denis Monastirski, quando ele visitava a linha de frente com os separatistas, informaram repórteres da AFP.