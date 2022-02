A polícia que entrou neste sábado no centro da capital canadense para dispersar manifestantes contrários às medidas sanitárias informou que usou sprays químicos contra várias pessoas que desafiaram violentamente os agentes.



"Os manifestantes continuam agressivos e desafiadores em relação aos policiais", tuitou a polícia de Ottawa para informar o público.



"Eles se recusam a cumprir as ordens", acrescentaram as autoridades, especificando que usaram "uma substância química irritante" para contê-los.