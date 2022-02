OSCE alerta para 'aumento drástico' de violações de cessar-fogo na Ucrânia

Os observadores da Organização para Segurança e Cooperação na Europa disseram neste sábado (19) que viram um aumento significativo nos ataques no leste da Ucrânia, na linha de frente entre separatistas pró-Rússia e forças do governo.



"Nos últimos dias, a missão especial de monitoramento na Ucrânia da OSCE observou um aumento drástico na atividade cinética na linha de contato no leste da Ucrânia", disse a organização em comunicado.



A OSCE observou um nível de violações não visto desde julho de 2020, quando um acordo foi assinado para fortalecer o cessar-fogo.



Em seu relatório desta sexta-feira sobre a atividade no front, a OSCE lista 222 violações do cessar-fogo na quinta-feira na região de Donetsk, incluindo 135 explosões. No dia anterior, 189 infrações haviam sido registradas e na terça-feira apenas 24.



Na região vizinha de Luhansk, aponta para 648 violações, incluindo 519 explosões, também um aumento notável em relação às 402 de quarta-feira e 129 de terça-feira.



A OSCE, cujos membros incluem a Rússia e os Estados Unidos, enviou sua missão de paz na Ucrânia em 2014 após a anexação da península da Crimeia pela Rússia e a eclosão de um conflito entre Kiev e separatistas pró-Rússia em Donbass, que causou 14.000 mortes.