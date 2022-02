Manifestantes impedem hospitalização de ex-presidente boliviana em greve de fome

Aos gritos de "Assassina!" e "Trinta anos de prisão!", manifestantes impediram nesta sexta-feira que a ex-presidente da Bolívia Jeanine Áñez (2019-2020), presa desde março de 2021 e em greve de fome desde o último dia 9, fosse transferida para o hospital por ordem de um juiz.



"Se permitimos que um grupo de choque possa mais do que a decisão de um juiz, realmente não estamos sendo governados por um sistema de direito", protestou o advogado de Jeanine, Jorge Valda, alvo de ovos lançados por manifestantes.



Segundo a ordem judicial, a ex-presidente, 54, deveria ser "tratada com urgência" em um hospital de La Paz devido à sua "saúde deteriorada". Mas centenas de apoiadores do governista Movimento ao Socialismo (MAS) cercaram a prisão.



A diretora da prisão notificou o tribunal sobre a "impossibilidade material" de transferir Jeanine. O juiz determinou, então, a entrada de médicos na prisão para atendê-la, "mesmo contra a sua vontade".



Os críticos de Jeanine entraram em confronto com a polícia quando tentavam desmontar uma barraca montada por apoiadores da ex-presidente de direita, que exigiam a sua libertação. Os policiais cederam e os manifestantes queimaram a barraca, enquanto atiravam ovos contra os apoiadores da ex-presidente, que deixaram o local.



Jeanine Áñez se define como "prisioneira política" e iniciou uma greve de fome na véspera do início de seu julgamento por participação em um golpe contra seu antecessor, o esquerdista Evo Morales (2006-2019).



A filha de Jeanine, Carolina Ribera, denunciou que foi expulsa da prisão com "agressões físicas" quando acompanhava a mãe, e anunciou que também entraria em greve de fome.



Para a ex-deputada do MAS Lidia Patty, que apresentou a denúncia de "golpe de Estado" e acompanhou o protesto contra Jeanine, a ex-presidente está fazendo "um show midiático" para "escapar".