Oleoduto explode em cidade ucraniana controlada por separatistas (agência russa)

Um oleoduto internacional explodiu nesta sexta-feira (18) em Lugansk, cidade do leste da Ucrânia controlada por separatistas pró-russos, reportou a agência pública russa Ria Novosti, que divulgou fotos de uma bola de fogo no céu noturno.



A explosão do oleoduto Druzhba sacudiu Lugansk, segundo a Ria Novosti.



Esta explosão, com origem ainda desconhecida até a noite desta sexta, ocorreu em um contexto de tensões na crise entre os países ocidentais e a Rússia sobre a Ucrânia.



O oleoduto Druzhba liga a Rússia a vários dos antigos satélites da União Soviética no leste europeu e na Europa central.



Segundo a agência russa, uma segunda explosão foi registrada em Lugansk depois da do oleoduto, mas sua origem tampouco foi informada.