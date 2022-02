Crise da Ucrânia permite ao petróleo se manter firme

Os preços do petróleo conseguiram se sustentar nesta sexta-feira (18) com a escalada da crise ucraniana, um conflito com alto risco de afetar a oferta do ouro negro.



O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril, o mais negociado em Londres, subiu 0,61% a 93,54 dólares.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em março, recuou 0,75%, fechando a 91,07 dólares, em seu último dia como contrato de referência.



Mas o contrato de abril fechou em leve alta, de 0,18%, a 90,21 dólares.



Os preços começaram o dia em forte queda, com o Brent correndo o risco de descer da barreira simbólica de 90 dólares, sob a pressão por um possível acordo sobre o programa nuclear iraniano.



Mas depois, os preços se recuperaram no ritmo das notícias sobre a Ucrânia, especialmente pela intensificação dos confrontos entre separatistas pró-russos e a Marinha ucraniana.



O mercado americano não vai operar na segunda-feira por ocasião do feriado do Dia dos Presidentes.