Israelenses e palestinos voltam a se enfrentar em Jerusalém Oriental

A polícia de Israel e palestinos que faziam uma manifestação de apoio a famílias ameaçadas de expulsão enfrentaram-se nesta sexta-feira no bairro de Sheikh Jarrah, Jerusalém Oriental.



Vários palestinos estenderam tapetes em uma via e começaram a rezar. A eles se somaram manifestantes contrários à expulsão de famílias palestinas do bairro.



Quando as forças de segurança pediram que eles desocupassem o local, os manifestantes se negaram e a polícia investiu contra os mesmos. Duas pessoas foram detidas, observou um jornalista da AFP, mas a polícia afirmou que nenhuma prisão foi efetuada.



Também foram registrados confrontos entre manifestantes palestinos e forças de Israel em Hebron e Beita, na Cisjordânia ocupada. Nesse último local, um fotógrafo da AFP foi ferido por uma bala de borracha disparada pelas forças israelenses. Segundo a agência de notícias palestina Wafa, 23 palestinos ficaram feridos.



"A ONU pediu diversas vezes o fim das expulsões e demolições na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental", assinalou o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) da ONU, cujos representantes visitaram hoje uma das famílias ameaçadas de expulsão.