Dois anos de prisão para policial branca que matou motorista negro nos EUA

Uma policial do norte dos Estados Unidos que matou um jovem motorista afro-americano ao confundir, segundo ela, sua arma de choque e sua arma de serviço, foi condenada nesta sexta-feira(18) a dois anos de prisão.



Kim Potter, 49 anos, foi considerada culpada de homicídio culposo em dezembro.



Os eventos ocorreram durante um controle de tráfego em abril de 2021 nos subúrbios de Minneapolis, Minnesota.



A agente sempre sustentou que ela sacou sua arma de serviço acreditando que estava usando seu taser quando Daunte Wright, de 20 anos, resistiu à prisão no Brooklyn Center.



A morte de Daunte Wright chocou os Estados Unidos, pois ocorreu durante o julgamento do policial branco Derek Chauvin, que durante um procedimento de prisão sufocou com o joelho um homem negro, George Floyd, em maio de 2020, também em Minneapolis.



Este incidente levou a gigantescas manifestações contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos e no exterior.



A agente "cometeu um erro trágico" ao realizar "uma prisão judicial", explicou a juíza Regina Chu para justificar a sentença. "Ela nunca quis causar danos", acrescentou a juíza, com lágrimas nos olhos.



Kim Potter será libertada da prisão após 16 meses e cumprirá o restante de sua sentença em liberdade condicional.



O promotor Matt Frank havia pedido uma sentença de pouco mais de sete anos de prisão para essa policial com 26 anos de carreira.



A família de Daunte Wright pediu "a sentença mais dura possível" para Kim Potter, porque a consideram culpada de assassinato.



Já o advogado da ex-policial, Paul Engh, argumentou que seu histórico de serviço era exemplar, ela manifestou remorso no julgamento e "não representa um risco para a sociedade".



Durante o julgamento em dezembro, a polícia declarou que a situação era "potencialmente perigosa".



Em 11 de abril de 2021, o motorista de um carro foi parado pela polícia e um colega por uma infração de trânsito menor. Ao perceberem que ele era alvo de um mandado de prisão, decidiram prendê-lo.



O jovem, que estava desarmado, não se permitiu ser algemado e ligou o carro para fugir. Kim Potter puxou o que ela pensou ser seu taser. Ela disparou um único tiro, ferindo fatalmente Daunte Wright.



Protestos violentos foram realizados no Brooklyn Center antes de Kim Potter ser presa.