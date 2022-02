Ex-soldado francês é condenado à prisão perpétua por sequestro e morte de menina

A justiça francesa condenou, nesta sexta-feira (18), o ex-soldado Nordahl Lelandais à prisão perpétua pelo sequestro e assassinato de uma menina de oito anos, Maëlys de Araujo, em 2017, um caso que chocou a França.



Após quase três semanas de julgamento, um tribunal de Grenoble (sudeste) seguiu o parecer da promotoria, que qualificou o réu como um "perigo social", e impôs a prisão perpétua, com 22 anos de cumprimento obrigatório.



De pé no banco, Lelandais, que já cumpre uma pena de 20 anos de prisão pelo assassinato de um jovem soldado, reagiu calmamente ao anúncio do veredicto, assim como a família de Maëlys, constatou um jornalista da AFP.



Antes que o tribunal se retirasse para deliberar, Lelandais, cujos advogados haviam pedido uma sentença de 30 anos para lhe dar alguma "esperança", novamente pediu desculpas à família da menina.



"Sei que as famílias nunca aceitarão minhas desculpas, mas tenho que apresentá-las com a maior sinceridade", disse ao tribunal o ex-militar, que completou 39 anos nesta sexta-feira.



Durante a investigação, Lelandais deu várias versões do que aconteceu durante uma festa de casamento em agosto de 2017. No tribunal, ele admitiu os fatos, mas negou ter agredido sexualmente a menor.



O tribunal também o julgou por agressão sexual contra duas meninas de 4 e 6 anos em 2017, ambas da família do acusado, bem como por posse e gravação de pornografia infantil.