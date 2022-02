Polícia canadense lança operação de desbloqueio das ruas em Ottawa

A polícia canadense lançou nesta sexta-feira (18) uma grande operação para desbloquear as ruas do centro de Ottawa, paralisadas há quase três semanas por um movimento de opositores às medidas sanitárias que obrigou o Parlamento a permanecer excepcionalmente fechado.



A polícia, que se mobilizou maciçamente pelas ruas da capital federal, começou na sexta-feira passada às 8h00 (horário local, 10h00 em Brasília) a realizar detenções, informaram repórteres da AFP.



Em um tuíte, a polícia voltou a aconselhar os manifestantes a ir embora "imediatamente" e pediu que permanecessem "em paz".



A polícia "deseja informar que, segundo as leis provinciais e federais, enfrentarão sanções graves se não pararem suas atividades ilegais e não retirarem imediatamente seus veículos e propriedades de todos os locais de manifestações ilegais", dizia a mensagem.



No dia anterior, pela primeira vez, a polícia se deslocou em massa para o centro da cidade e ergueu um perímetro de segurança, colocando cem postos de controle para o acesso à área.



À noite, prendeu dois líderes do movimento, que comparecerão ao tribunal nesta sexta-feira.



Tamara Lich, que está por trás do "comboio da liberdade", está acusada de ter incitado "a cometer crimes".



Christopher Barber está acusado pelo mesmo crime, assim como de ter incitado a desobedecer uma ordem judicial e atrapalhar o trabalho da polícia.



Inicialmente subestimado pelas autoridades, o movimento de protesto canadense começou no final de janeiro a partir de caminhoneiros que protestavam contra a obrigação de se vacinarem para cruzar a fronteira com os Estados Unidos.



As demandas, no entanto, se estenderam depois à rejeição de todas as medidas sanitárias e inclusive ao governo de Justin Trudeau. Este último disse na quinta-feira que o movimento deixou de ser "pacífico".



- "Mantenham-se afastados" -



Pela primeira vez desde o início do protesto, que acontece em frente ao Parlamento federal, este último permaneceu fechado nesta sexta-feira.



"A sessão de hoje está cancelada" por razões de segurança, anunciou o presidente da Câmara dos Comuns, Anthony Rota.



"Se você não está (já) presente nas instalações da Câmara dos Comuns, mantenha-se afastado do centro da cidade até novo aviso. Se já está dentro do edifício, permaneça dentro e aguarde instruções", disse aos deputados.



Os deputados deveriam debater a aprovação de uma lei de medidas de emergência das 07h00 locais (09h00 em Brasília) até meia-noite.



A câmara analisa desde quinta-feira a implementação da Lei de Medidas de Emergência invocada por Justin Trudeau na segunda-feira para acabar com os bloqueios "ilegais" que se desenvolvem no país.



Trata-se da segunda vez em tempos de paz que esta disposição é utilizada. A anterior remonta à crise de 1970, quando Pierre Elliott Trudeau, pai do atual primeiro-ministro, estava no poder.



A oposição questionou duramente a menção dessa lei pelo governo.



Classificando a situação de "precária", o ministro de Segurança Pública, Marco Mendicino, disse ontem que os "bloqueios fronteiriços ilegais" custaram bilhões de dólares à economia canadense.



Grande parte disso foi, segundo ele, devido ao bloqueio dos eixos fronteiriços com Estados Unidos por parte dos manifestantes durante vários dias, o que levou Washington a intervir contra o governo de Trudeau.



A cidade de Ottawa, a província de Ontário e todo o Canadá estão em estado de emergência devido a esse movimento de protesto sem precedentes.