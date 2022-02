Papa nomeia teóloga argentina Cuda como chefe da Pontifícia Comissão para a América Latina

O papa Francisco nomeou a teóloga argentina Emilce Cuda como chefe da Pontifícia Comissão para a América Latina, órgão do Vaticano responsável pela vida católica na região, informou a assessoria de imprensa da Santa Sé nesta sexta-feira (18).



Cuda, que atuou como chefe de gabinete dessa comissão, foi promovida ao cargo de secretária e trabalhará ao lado do professor mexicano Rodrigo Guerra López, nomeado em julho de 2021, informou o Vaticano em nota.



Cuda, de 56 anos, professora de Teologia na Universidade Pontifícia Católica Argentina e na Universidade St. Thomas, nos Estados Unidos, é conhecida por ser uma especialista em 'teologia do povo' e pensamento latino-americano.



Com a nomeação de Cuda à frente de uma comissão pontifícia, o papa argentino quer dar mais espaço às mulheres dentro das instituições da Igreja Católica, uma das prioridades de seu pontificado.



A teóloga argentina é membro da equipe consultiva do Conselho Episcopal para a América Latina (Celam) no campo da política e do trabalho e colaborador da Organização Internacional do Trabalho (OIT).



A Pontifícia Comissão para a América Latina, criada em 1958, é um organismo da Cúria Romana, administração central da Igreja. Sua função primordial é "aconselhar e ajudar as Igrejas particulares da América Latina", além de "estudar as questões que se referem à vida e ao progresso dessas Igrejas", informou o Vaticano.