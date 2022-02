Menino preso durante três dias em poço morre após resgate

Homens trabalharam na tentativa de salvar a tempo menino no poço (foto: Javed Tanveer/AFP )

O menino de cinco anos preso desde terça-feira em um poço seco profundo no sudeste do Afeganistão morreu nesta sexta-feira (18/2), pouco depois de ser retirado do local com vida pelas equipes de resgate.A criança, identificada como Haidar, "nos deixou para sempre", escreveu no Twitter Anas Haqqani, alto conselheiro do ministério do Interior.- Leia: Menina desaparecida há quase três anos é encontrada viva em quarto secreto "É um novo dia de luto e tristeza para o nosso país", acrescentou."Haidar não está mais conosco", declarou Abdullah Azzam, secretário do vice-primeiro-ministro Abdul Ghani Baradar.Na manhã de sexta-feira, as equipes de resgate conseguiram chegar até o menino, que caiu em um poço de 25 metros de profundidade na localidade de Shokak, na província de Zabul, 400 km ao sudoeste de Cabul.A criança ainda estava viva, explicou Zabiullah Jawhar, porta-voz da polícia de Zabul."A equipe médica forneceu oxigênio. Mas quando tentava levá-lo até o helicóptero, ele morreu", acrescentou.A tragédia acontece poucos dias depois de outra similar no Marrocos, onde o pequeno Rayan, também de cinco anos, caiu em um poço e foi encontrado sem vida depois de passar cinco dias no local.O avô de Haidar, Haji Abdul Hadi, de 50 anos, disse à AFP que o menino caiu quando tentava "ajudar" os adultos a perfurar um novo poço na localidade, afetada pela seca.Segundo fontes oficiais, o menino caiu no poço de 25 metros de profundidade e, depois, com uma corda, conseguiu ser levantado até 10 metros, onde permaneceu bloqueado.As equipes de resgate abriram uma grande vala oblíqua para ter acesso ao local em que o menino estava. Mas, à medida que se aproximavam do poço, precisavam atuar com muito cuidado para evitar deslizamentos de terra. O terreno rochoso também dificultou a operação.O dispositivo foi supervisionado por representantes do governo Talibã. Centenas de habitantes da região se reuniram nas imediações para acompanhar o resgate.Várias autoridades talibãs divulgaram vídeos da operação, destacando os esforços do novo regime para cuidar da população, após as críticas por violação dos direitos humanos.Vídeos que circulavam nas redes sociais mostram o menino vestido com um suéter azul no fundo do poço, com as costas contra a parede, movimentando visivelmente os braços e a parte superior do corpo.Também era possível observar uma lâmpada posicionada diante da criança, que iluminava o fundo do poço.As imagens foram registradas com uma câmera suspensa com uma corda.Em um dos vídeos o menino chora, em outro ele conversa com o pai."Haidar, fala comigo, estamos tentando tirar você. Está bem, meu filho? Fale comigo, não chore, estamos trabalhando para tirar você", disse o pai."Tudo bem, vou continuar falando", respondeu o menino, chorando.Uma grande rocha bloqueava o acesso final ao menino. Por este motivo, os socorristas tiveram que avançar manualmente com picaretas, o que custou mais tempo.