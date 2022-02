Amazon fecha acordo com AEB para impulsionar setor espacial no Brasil

A Amazon Web Services (AWS) e a Agência Espacial Brasileira (AEB) assinaram uma declaração para promover o crescimento de longo prazo do setor espacial no Brasil, no primeiro acordo do gênero na América Latina, informou nesta quinta-feira (17) a plataforma americana.



A AEB desempenha um papel importante em nível regional, pois oferece uma gama de atividades relacionadas a transporte espacial, satélites, pesquisas e aplicações.



"A cooperação com a Amazon Web Services abre novos caminhos para empresas emergentes no Brasil que se concentram na exploração espacial e buscam acesso a ferramentas de computação de vanguarda", disse nesta quinta à AFP Nestor Forster Jr., embaixador do Brasil em Washington.



A cooperação se concentra no desenvolvimento econômico e tecnológico de longo prazo que beneficiará "o governo brasileiro, as organizações espaciais comerciais brasileiras e as novas empresas focadas no espaço", afirmou a AWS em publicação em um blog.



As duas organizações vão focar em três áreas. Uma focada na economia e no desenvolvimento, capacitando startups a "promover a inovação para futuras missões relacionadas à ciência, exploração espacial e segurança nacional", diz.



Além disso, será criado um repositório de dados espaciais que facilitará sua análise usando ferramentas e tecnologias na nuvem.



Por fim, a AEB e a AWS abordarão políticas, estratégias e medidas regulatórias nacionais em apoio a objetivos espaciais civis, comerciais e de segurança nacional do Brasil.



"Esse novo entendimento que segue a adesão do Brasil aos Acordos Artemis beneficia a indústria espacial brasileira, abrindo oportunidades para o setor privado", garantiu o embaixador brasileiro à AFP em Washington, onde o acordo foi assinado no dia anterior.



Os Acordos Artemis estabelecem princípios que orientam a cooperação entre países na exploração espacial.