Preços do petróleo recuam por expectativa com Ucrânia e Irã

Os preços do petróleo fecharam em queda nesta quinta-feira (17) após sessões voláteis esta semana, influenciadas por informações contraditórias sobre a crise na Ucrânia e as discussões sobre um acordo nuclear iraniano.



O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril recuou 1,94% a 92,97 dólares.



Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) com prazo para março recuou 2,02% a 90,81 dólares.



Na ONU, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, exortou nesta quinta a Rússia a "abandonar a via da guerra", descrevendo em detalhes o cenário catastrófico de um ataque iminente à Ucrânia.



A Rússia, por sua vez, "expulsou" o número dois da embaixada dos Estados Unidos em Moscou.



Em outra frente, continuam as discussões em Viena com o Irã, destinadas a trazer Washington de volta ao acordo nuclear de 2015, sobretudo para suspender as sanções contra Teerã e garantir o pleno respeito dos iranianos a seus compromissos.



"As informações segundo as quais os Estados Unidos e o Irã estariam prestes a chegar a um acordo no âmbito das negociações nucleares" exercem uma pressão para baixo nos preços do petróleo, afirmou Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.



O negociador iraniano assegurou nesta quarta que as partes estavam "mais perto do que nunca de um acordo", o que poderia mudar o estado atual da oferta mundial de petróleo.