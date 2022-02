Holanda pede desculpas por atrocidades da guerra de independência da Indonésia

A Holanda pediu desculpas nesta quinta-feira (17) por recorrer à "violência sistemática e extrema" durante a guerra de independência da Indonésia de 1945 a 1949, revelada por um novo estudo.



A investigação, realizada por especialistas de ambos os países, mostrou que as forças holandesas queimaram aldeias e realizaram prisões em massa, torturas e execuções para reprimir as forças anticoloniais.



"Em nome do governo holandês, ofereço minhas mais profundas desculpas ao povo indonésio pela violência sistemática e extrema do lado holandês durante esses anos", disse o primeiro-ministro Mark Rutte em entrevista coletiva em Haia.



Durante décadas, Haia admitiu apenas que os episódios de violência durante a guerra de independência da Indonésia foram de natureza excepcional.



O rei Willem-Alexander pediu desculpas em 2020 por atos de "violência excessiva", mas esta é a primeira vez que o governo reconhece a natureza deliberada e sistemática de tais brutalidades.



O estudo também indica que "a grande maioria dos que ocupavam cargos de responsabilidade no lado holandês - políticos, oficiais, funcionários públicos, juízes, etc. - estava ou poderia estar ciente" de todas essas brutalidades.



Os holandeses dominaram o arquipélago indonésio, então conhecido como Índias Orientais Holandesas, por 300 anos.



Um tribunal holandês determinou em 2015 indenizações às viúvas e filhos de combatentes indonésios executados por tropas coloniais.