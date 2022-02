Homem condenado por quádruplo homicídio é executado nos EUA

Um homem de 35 anos foi executado no estado americano de Oklahoma nesta quinta-feira(17) por um assassinato quádruplo que ele cometeu a pedido de seu pai quando era adolescente.



Gilbert Ray Postelle foi executado com uma injeção letal na Penitenciária Estadual de Oklahoma em McAlester, informaram funcionários da prisão.



Testemunhas da imprensa disseram que a execução ocorreu aparentemente sem complicações.



Segundo elas, Postelle balançou a cabeça negativamente quando perguntado se ele tinha uma última palavra.



A execução de Postelle foi a quarta em Oklahoma desde outubro - quando uma suspensão de quase sete anos foi levantada - e a terceira nos Estados Unidos este ano.



Em 2005, Postelle participou de uma emboscada junto com seu pai, seu irmão e um quarto homem. Seu objetivo era "vingar" seu pai, gravemente ferido em um acidente de moto.



Eles foram à casa do homem que erroneamente acreditavam ser o responsável pelo acidente e dispararam cerca de 60 tiros contra ele.



O próprio Gilbert Postelle atirou em duas pessoas que tentaram fugir. No total, seu ataque causou quatro mortes.



O pai, que tinha transtornos mentais, foi declarado criminalmente imputável em 2006 e morreu mais tarde.



O irmão foi condenado à prisão perpétua e o quarto homem a seis anos de prisão depois de colaborar com os investigadores.



Considerado um dos cabeças do crime, Gilbert Postelle foi condenado à morte.



Depois de esgotar todos os recursos, ele pediu uma recomendação para que o governador comutasse sua sentença.



"Lamento a dor que causei", disse ele durante uma audiência em dezembro. Mas "não sou mais o garoto de 19 anos que era", ele implorou.



Ele explicou que cresceu em uma família de viciados em drogas e que era viciado em metanfetamina desde os 13 anos e ficou muito perturbado com o acidente de seu pai.



Ele "era tudo para mim, apesar de suas falhas", disse ele.



Ele alegou que não tinha uma memória clara do dia do crime.



"Eu não posso nem dizer como foi tomada a decisão de matar essas pessoas", disse ele.



"Eu entendo que sou culpado e aceito isso. Minha vida naquela época era feita de caos e drogas", disse ele.



Postelle não convenceu os membros do júri e, portanto, deve ser o terceiro prisioneiro executado em 2022 nos Estados Unidos e o segundo em Oklahoma.



Esse estado conservador retomou as execuções usando um protocolo de três substâncias suspeitas de causar sofrimento excessivo.



No final de outubro, um condenado teve convulsões e vomitou várias vezes antes de morrer.