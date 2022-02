Sistema Autopilot da Tesla é investigado por freada inesperada

A Agência de Segurança Rodoviária dos EUA (NHTSA, na sigla em inglês) abriu uma nova investigação sobre o sistema de assistência ao motorista da Tesla, o Autopilot, após inúmeras reclamações sobre a ativação inesperada dos freios - de acordo com documentos publicados nesta quinta-feira (17).



A agência informa ter recebido, nos últimos nove meses, 354 reclamações relacionadas com este problema em veículos Tesla Model 3 e Model Y de 2021-2022, que circulam com o auxílio do regulador de velocidade do Autopilot. Sua função é adaptar a velocidade do carro ao tráfego ao redor.



Eles descrevem uma situação de "freagem fantasma", com o veículo parando abruptamente sem motivo aparente.



A NHTSA decidiu realizar uma investigação para determinar a gravidade desse problema potencial em pelo menos 416.000 veículos.



A agência já havia aberto outra investigação sobre o Autopilot, após uma série de colisões de modelos da Tesla com veículos de primeiros socorros.



No início de fevereiro, o grupo completou quatro "recalls" de veículos em duas semanas e está sob crescente atenção da agência de segurança rodoviária.



