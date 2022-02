Treze mulheres morrem em acidente durante casamento na Índia

Treze mulheres morreram depois de cair acidentalmente em um poço durante uma festa de casamento no norte da Índia, informou a polícia nesta quinta-feira.



As vítimas estavam sentadas na laje de ferro que cobria o poço quando este cedeu, afirmou o policial Akhil Kumar à imprensa em Kishinagar, no estado de Uttar Pradesh.



O juiz distrital S. Rajalingam afirmou que o poço era antigo e não resistiu ao peso. "As vítimas caíram e foram esmagadas sob os escombros", disse.



As mulheres e crianças se reuniram para participar de um ritual de casamento em sua aldeia. Os matrimônios na Índia são grandes eventos com muitos convidados e cerimônias que duram vários dias.



O primeiro-ministro Narendra Modi disse que o acidente foi de "cortar o coração".