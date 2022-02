Legislador búlgaro faz saudação nazista em plenário do Parlamento Europeu

Um eurodeputado nacionalista búlgaro fez nesta quarta-feira (16) uma saudação nazista no plenário do Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, após discursar em um debate sobre o Estado de Direito em Polônia e Hungria, e pode enfrentar sanções da instituição.



Enquanto subia os degraus que levam à saída do hemiciclo, Angel Dzhambazki, do grupo eurocético ECR, deu meia volta e manteve o braço direito erguido alguns segundos antes de se afastar, segundo um vídeo do debate disponível no site do Parlamento Europeu.



"Nunca permitiremos que nos digam o que devemos dizer e o que devemos fazer. Viva a Bulgária, a Hungria, [o premiê Viktor] Orban, o [partido húngaro] Fidesz e a Europa dos Estados-nação", declarou o eurodeputado, membro do partido nacionalista búlgaro VMRO, em seu discurso antes de fazer a saudação.



Dzhambazki também escreveu no Twitter que é uma "abominação" a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) desta quarta de validar um mecanismo que permite reter os fundos comunitários europeus de um determinado país em que ocorram violações do Estado de Direito, e que foi impugnada por Polônia e Hungria.