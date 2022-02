EUA condena apelo da Duma russa para reconhecer independência de regiões separatistas

Os Estados Unidos condenaram fortemente, nesta quarta-feira (16), a proposta da Duma (Câmara Baixa da Assembleia Federal da Rússia) de que o governo de Vladimir Putin reconheça a independência das regiões separatistas pró-russas da Ucrânia.



A medida "constituiria uma grave violação do direito internacional", criticou o secretário de Estado americano, Antony Blinken, em um comunicado.



Ontem, os deputados russos votaram a favor de que o governo reconheça a "República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk", duas regiões separatistas do leste da Ucrânia, como "Estados autônomos, soberanos e independentes".



O pedido coincide com as tensões com os países ocidentais sobre o envio de tropas de Moscou para a fronteira com a Ucrânia.



"A aprovação deste pedido por parte do Kremlin significaria a rejeição completa do governo russo de seus compromissos nos Acordos de Minsk", declarou Blinken.



Firmado em 2014, o pacto citado buscou encerrar o conflito ucraniano.



O chefe da diplomacia americana disse ainda que uma decisão nesse sentido minaria "o compromisso expresso de Moscou de conseguir uma resolução pacífica para esta crise, por meio da diplomacia, e exigiria uma reação firme e rápida dos Estados Unidos, em total coordenação com nossos aliados e sócios".