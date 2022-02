Artistas erguem 'minicoliseu' em blocos de gelo no Himalaia indiano

Um grupo de artistas erigiu, a cerca de 3.350 metros de altitude, em Ladakh, no Himalaia indiano, um "minicoliseu" em blocos de gelo, cortados com motosserra no rio congelado do pequeno povoado de Chilling.



Inspirado no Festival Internacional de Esculturas em Gelo de Harbin, na China, o coletivo local Kangsing concebeu a instalação no início do Caminho do Chadar. Esta popular trilha de caminhada foi fechada há dois anos, devido à pandemia da covid-19.



Esse caminho, que leva sete dias para ser percorrido, contorna o congelado rio Zanskar e atravessa um impressionante "deserto congelado".



"Pensamos que poderíamos propor um festival suficientemente grande e ambicioso, como o Festival Internacional de Harbin. Um evento para o qual poderíamos convidar artistas do mundo todo", disse Tashi, membro do grupo, à AFP.



O coletivo espera poder construir um estabelecimento em condições de concorrer com o famoso hotel de gelo de Jukkasjarvi, na Suécia.



Protegido do sol para evitar o derretimento do gelo, o local é castigado por ventos gelados que permitem manter as temperaturas entre -17ºC e -20ºC durante todo dia.



Com o apoio do governo local, o grupo, que conta com um médico, também construiu uma sauna, às margens do rio congelado. Nela, a temperatura chega a 60ºC em cerca de 40 minutos.



Depois da sauna, vestidos com um mera saída de banho, os mais intrépidos poderão mergulhar, por uma abertura, nas geladas águas do rio Zanskar.