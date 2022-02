Inflação no Reino Unido se aproxima do maior nível em 30 anos

A taxa de inflação em ritmo anual no Reino Unido alcançou 5,5% em janeiro, o que aproximou o índice do maior nível em 30 anos, contra 5,4% em dezembro, o que aumenta a pressão sobre as famílias.



O Índice de Preços ao Consumidor registrou o maior nível desde março de 1992, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).



Os preços subiram no ano passado, em grande parte devido ao aumento dos custos de energia e devido a uma tendência inflacionária em várias economias à medida que terminavam as restrições da pandemia.



"Entendemos as pressões que a população enfrenta com o custo de vida", afirmou o ministro das Finanças, Rishi Sunak.



"Estes são desafios globais", acrescentou.



O Banco da Inglaterra (BoE) calcula que a inflação alcançará 7,25% en abril.