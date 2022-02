Sites do exército e de bancos estatais da Ucrânia sofrem ciberataque

A Ucrânia disse nesta terça-feira (15) que vários sites militares oficiais e os de dois grandes bancos estatais foram alvos de um ataque cibernético.



O anúncio do órgão de controle de comunicações ucraniano se deu em meio a ameaça de um possível ataque das forças russas, que estão realizando exercícios militares em suas fronteiras.



Entre os sites afetados estão os sites do ministério da Defesa e das Forças Armadas do país, que ficaram inacessíveis, bem como os do Oschadbank e Privat24, duas das maiores instituições financeiras.



O site do ministério da Defesa exibiu uma mensagem de erro dizendo que o site estava "em manutenção técnica".



O órgão de controle disse que o Privat24 foi alvo de "um ataque maciço de negação de serviço (DDOS)".



"Não se pode descartar que o agressor esteja recorrendo a truques sujos", declarou o órgão de vigilância, referindo-se à Rússia. As duas instituições bancárias retomaram suas atividades à noite.



"Um grupo de especialistas (...) em cibersegurança toma todas as medidas necessárias para (...) localizar o ciberataque", assegurou o Serviço de Estado para comunicações especiais.