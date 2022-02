Holanda anuncia a suspensão da maioria das restrições sanitárias pela covid

O governo holandês anunciou nesta terça-feira (15) que a maioria das restrições sanitárias na Holanda serão suspensas a partir de 25 de fevereiro, devido a uma queda nas hospitalizações e infecções pelo coronavírus.



O Executivo informou que bares e restaurantes voltarão ao horário de funcionamento de antes da pandemia e anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara na maioria dos locais públicos, bem como das regras de distanciamento social.



A Holanda impôs em dezembro algumas das restrições mais rígidas da Europa após um aumento nos casos da variante ômicron, antes de levantá-las gradualmente.



"O país está abrindo novamente", disse o ministro da Saúde, Ernst Kuipers, em coletiva de imprensa. No dia 25 de fevereiro "voltaremos ao horário normal de fechamento", tal como antes da pandemia, sublinhou.



"As máscaras faciais serão obrigatórias apenas no transporte público e no aeroporto", disse Kuipers.



"Manter distância e usar máscara ainda é sensato, mas não é uma obrigação", acrescentou.