Sites do ministério da Defensa e de bancos estatais da Ucrânia sofrem ciberataque

A Ucrânia anunciou nesta terça-feira (15) que os sites do ministério da Defesa e de dois grandes bancos estatais foram alvos de um ataque cibernético.



O anúncio do órgão de controle de comunicações ucraniano ocorre num momento de ameaça de um possível ataque ao país por forças russas, que estão realizando exercícios militares em suas fronteiras.



Os sites afetados incluem os do Oschadbank e Privat24, duas das maiores instituições financeiras.



O site do ministério da Defesa exibia uma mensagem de erro dizendo que o site estava "em manutenção técnica".



O órgão de controle informou que o Privat24 foi alvo de "um ataque maciço de negação de serviço (DDOS)".



"Não se pode descartar que o agressor esteja recorrendo a truques sujos", disse o órgão de vigilância, referindo-se à Rússia.