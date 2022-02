Ucrânia e países ocidentais impediram uma 'escalada' russa

Ucrânia vive momentos de tensão com tropas russas na sua fronteira (foto: STR / AFP)

A Ucrânia e os países ocidentais conseguiram impedir uma escalada russa, afirmou nesta terça-feira o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, pouco depois do anúncio de que algumas tropas russas estão saindo da linha de fronteira."Ao lado dos nossos sócios, conseguimos impedir uma nova escalada russa", celebrou o ministro."Já estamos em meados de fevereiro e vemos que a diplomacia continua funcionando", acrescentou Kuleba.Mas o ministro destacou que a tensão permanece ao longo da fronteira e que a Rússia deve retirar as tropas restantes."Temos uma regra: não acredite no que você ouve, acredite no que você vê. Quando observarmos uma retirada, vamos acreditar na desescalada", disse.