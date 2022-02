Alemanha pede à Rússia que retire suas tropas da fronteira com a Ucrânia

A Alemanha pediu nesta terça-feira (15) à Rússia que retire suas tropas da fronteira com a Ucrânia, antes da visita do chanceler Olaf Scholz a Moscou para uma reunião com o presidente Vladimir Putin para discutir a crise.



"A situação é particularmente perigosa e pode ficar mais grave a qualquer momento", alertou a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, em um comunicado.



"A responsabilidade de uma desescalada está claramente do lado da Rússia e corresponde a Moscou retirar suas tropas", acrescentou.



A ministra alemã afirmou que "a UE (União Europeia) e a Otan estão unidas ao redor da Ucrânia".



"Devemos aproveitar toras as oportunidades de diálogo para alcançar uma solução pacífica", disse.



O encontro entre Scholz e Putin previsto para esta terça-feira no Kremlin é parte de uma intensa mobilização diplomática para solucionar a crise entre Ucrânia e Rússia.



Os líderes ocidentais consideram o envio de tropas russas à fronteira com a Ucrânia a ameaça mais grave à segurança europeia desde a Guerra Fria e prepararam um pacote de duras sanções econômicas em caso de ataque da Rússia ao país vizinho.



A Rússia alega que a crise é provocada pelo fato de que Estados Unidos e os países da Europa Ocidental ignoram as preocupações de segurança de Moscou.