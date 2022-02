EUA planejam oferecer à Ucrânia até US$ 1 bilhão em garantias de crédito

Os Estados Unidos planejam oferecer até US$ 1 bilhão em garantias de crédito para ajudar a Ucrânia a enfrentar a ameaça de guerra com a Rússia, anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira.



"É algo que estamos considerando como parte do apoio macroeconômico adicional para ajudar a economia da Ucrânia nessa pressão resultante da concentração militar da Rússia", indicou a subsecretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, sem detalhar o que será necessário para aprovar esse apoio financeiro dos EUA, que deve tornar muito mais fácil e barato para o governo ucraniano pedir dinheiro emprestado.



A Ucrânia é um dos países mais pobres da Europa e sua economia, assolada pela corrupção, sofre uma tensão crescente devido à possibilidade de invasão do país pela Rússia, que enviou mais de 100.000 soldados para a fronteira.



O assessor de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, informou hoje os líderes do Congresso sobre o plano, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto. Além da ajuda econômica e humanitária, Washington forneceu US$ 650 milhões em assistência militar a Kiev no ano passado.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse hoje que está "determinado" a manter a ajuda à Ucrânia. Ao mesmo tempo, os ministros das Finanças do G7 enfatizaram nesta segunda-feira que estão dispostos a impor "em um prazo muito curto" sanções econômicas e financeiras "com consequências importantes e imediatas para a economia russa" em caso de agressão militar contra a Ucrânia.