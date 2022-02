Oscar terá votação do público pelo Twitter

A 94ªcerimônia do Oscar terá uma nova categoria: "o favorito dos fãs", que irá premiar o filme mais votado no Twitter, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira, em uma tentativa de reverter a baixa audiência dos últimos anos.



O anúncio é feito depois que os blockbusters "Homem-Aranha: sem Volta para Casa" e "007 - sem Tempo para Morrer" não conseguiram uma indicação nas principais categorias do prêmio, cuja cerimônia de entrega será em 27 de março.



Com a hashtag #OscarsFanFavorite, todos poderão votar no Twitter ou no site da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos naquele que consideraram o melhor filme do ano. O novo prêmio, no entanto, não será uma categoria formal do Oscar.



A iniciativa pode aumentar a audiência da cerimônia agregando à mesma um toque participativo e resgatar os sucessos de bilheteria que foram responsáveis por mobilizar multidões na reabertura dos cinemas após meses de fechamento devido à pandemia.



Em 2021, quando filmes mais artísticos foram os grandes vencedores da noite, apenas 10 milhões de espectadores assistiram à cerimônia, uma queda de 56% em relação a 2020, que já havia caído ao seu pior recorde.



Este ano, os organizadores esperam que a iniciativa "ajude a construir uma audiência digital engajada na cerimônia" e permita que os fãs "se envolvam com o programa em tempo real", disse a vice-presidente de Conteúdo Digital da Academia, Meryl Johnson.



Para o Twitter, a colaboração com a Academia "é uma forma excitante de envolver os fãs do cinema e celebrar a sua paixão pelos filmes lançados no ano passado", disse Sarah Rosen, responsável por colaborações de entretenimento e notícias da plataforma nos Estados Unidos.



A votação termina em 3 de março e é possível votar até 20 vezes por dia. Três usuários serão convidados aleatoriamente para apresentar um Oscar na cerimônia do próximo ano.



Uma enquete separada pedirá às pessoas que escolham seu momento favorito de filme. Os cinco mais votados serão exibidos durante a cerimônia.



A mídia especializada informou hoje que as atrizes Regina Hall, Wanda Sykes e Amy Schumer serão as apresentadoras da cerimônia. A Academia não se pronunciou sobre o assunto.



DOLBY LABORATORIES