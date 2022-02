Colisão entre trens deixa um morto e 14 feridos na Alemanha

Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas na colisão envolvendo dois trens regionais nesta segunda-feira (14) nos arredores de Munique, no sul da Alemanha, anunciou a polícia.



Os dois trens se chocaram no fim da tarde na altura da estação de Ebenhausen-Schäftlarn, ao sul da capital da Baviera.



"Uma pessoa morreu na colisão de dois trens S-Bahn", tuitou a polícia de Munique.



Outras 14 pessoas ficaram feridas, disse um porta-voz da polícia à AFP.



A causa do acidente ainda é desconhecida, segundo a polícia.



Aparentemente, os dois veículos colidiram frontalmente em um ponto onde a linha era de via única, de acordo com a imprensa.



Mais de 200 socorristas prestaram atendimento no local, segundo a polícia.



Segundo o jornal Bild, cerca de 100 passageiros, incluindo crianças em idade escolar, viajavam nos dois trens.



Uma estação de rádio local informou que dois trens quase colidiram na mesma área em agosto de 2021, mas os motoristas conseguiram frear a tempo.