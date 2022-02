Ontário anuncia fim do passaporte de saúde em meio a protestos contra medidas anticovid

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, anunciou nesta segunda-feira (14) que a província canadense abandonará o passaporte de vacinação contra a covid, alvo de protestos desde o final de janeiro.



"Vamos nos livrar dos passaportes", disse Ford em entrevista coletiva, afirmando que a grande maioria das pessoas foi vacinada e que o pico de casos causados pela variante ômicron já passou.



O fim das medidas sanitárias é exigido por um movimento de protesto que incluiu bloqueios nas fronteiras e que paralisou a capital federal, Ottawa, localizada em Ontário, por mais de duas semanas.



A província, a mais populosa do Canadá, voltou a impor no final de dezembro, à semelhança de outras regiões do país, medidas muito rigorosas face ao aumento de infeções.



Ford disse estar "pronto" para acelerar o "plano de reabertura" e que a partir de 17 de fevereiro as medidas serão eliminadas, "exceto em casas de shows, teatros e eventos esportivos, que terão um limite de 50%".



- Ottawa paralisada -



O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau também deve usar a lei de medidas de emergência para encerrar o assunto, disse o canal CBC.



Essa lei pode ser invocada em caso de "crise nacional" e confere maiores poderes ao governo federal. Trudeau deve discutir o assunto neste dia com todos os governos provinciais.



Ottawa foi o epicentro dos protestos. No sábado, a polícia disse que cerca de 4.000 manifestantes ainda ocupavam o centro da cidade, no terceiro fim de semana da mobilização.



O clima entre os manifestantes era principalmente festivo, com música, dança e o som constante de buzinas, mas o barulho, os bloqueios e, às vezes, o comportamento rude e agressivo atormentam os comércios da área e enfurecem os moradores.



Apesar das reclamações e transtornos, a mobilização dos caminhoneiros mostra um impacto significativo, já que segundo uma pesquisa de opinião, cerca de um terço dos canadenses apoiam o protesto.



- Passagem de fronteira liberada -



O anúncio veio depois que a Ambassador Bridge, uma importante passagem de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, voltou a operar na segunda-feira, depois que a polícia encerrou um bloqueio de caminhões de uma semana no domingo.



O bloqueio dessa ponte que une a cidade de Windsor, em Ontário, a Detroit, nos Estados Unidos, por onde passa cerca de 25% do comércio entre os dois países, obrigou as montadoras de ambos os lados da fronteira a interromper ou reduzir a produção.



A situação levou as autoridades de Ontário a declarar estado de emergência na sexta-feira, e a suprema corte provincial a ordenar que os caminhoneiros acabassem com o bloqueio.



"A Ambassador Bridge está agora totalmente aberta", disse a Detroit International Bridge Company em comunicado. O Canada Border Services confirmou a reabertura no Twitter, embora tenha dito que "viagens não essenciais não são recomendadas". A polícia no sábado começou a limpar a ponte, removendo caminhões com sucesso, mas alguns manifestantes permaneceram, impedindo o tráfego.



Mas no domingo, a polícia conseguiu abrir caminho após a prisão de 25 a 30 pessoas. "Haverá tolerância zero para atividades ilegais", tuitou a polícia de Windsor.



- Replicando o movimento -



Os caminhoneiros encontraram apoio entre os conservadores e aqueles que se opõem às ordens de vacinação contra o coronavírus em todo o mundo, mesmo quando as medidas anticovid estão sendo suspensas em muitos lugares.



As manifestações inspiraram movimentos semelhantes, chamados de "comboios da liberdade", em vários países europeus, Austrália e Nova Zelândia. Alguns caminhoneiros dos EUA estão considerando realizar um protesto em março.



A polícia disparou gás lacrimogêneo em Paris no sábado e emitiu centenas de multas em um esforço para desmantelar comboios vindos de toda a França.



Holanda, Suíça e Áustria também foram palco de protestos, e a Bélgica anunciou nesta segunda-feira que a polícia interceptou 30 veículos como parte de uma operação para conter uma caravana semelhante.



Os manifestantes tentavam seguir para o norte, para a sede da União Europeia, desafiando a proibição belga de protestar.



"Até agora vimos entre 400 e 500 veículos... carros, trailers e pequenas vans. Cerca de 30 ou mais foram bloqueados e os outros 'sumiram'", disse o prefeito de Bruxelas, Philippe Close, ao jornal Première (do serviço belga de rádio e TV em francês, RTBF).