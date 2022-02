Chefe do governo israelense faz visita histórica ao Bahrein

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, inicia nesta segunda-feira(14) uma visita oficial ao Bahrein, a primeira de um chefe de governo israelense a este país árabe do Golfo considerado estratégico para combater a influência do Irã na região.



O Bahrein e os Emirados Árabes Unidos, aliados próximos dos EUA, foram os primeiros países do Golfo a normalizar as relações com Israel.



Nas últimas semanas, Bennett e o presidente israelense, Isaac Herzog, já visitaram os Emirados.



O ministro da Defesa, Benny Gantz, foi ao Bahrein em fevereiro para assinar um acordo com este país, onde o quartel da Quinta Frota dos EUA está localizado na costa do Golfo, a apenas algumas centenas de quilômetros do Irã, em uma área marítima por onde os petroleiros transitam normalmente.



Bennett e sua delegação se reunirão com as autoridades do Bahrein na terça-feira, começando com o rei Hamed bin Issa Al Khalifa.



A visita de Bennett ocorre no momento em que os Estados Unidos pressionam por um novo acordo sobre o programa nuclear do Irã em negociações em Viena.



Israel se opõe a este acordo e, em janeiro, suas autoridades enfatizaram que não se sentirão "vinculados a este pacto e manterão total liberdade de ação".



"Neste momento de discussões em Viena (a reaproximação com o Bahrein) é uma demonstração simbólica de força que mostra que nossos dois países estão trabalhando juntos", disse Yoël Guzansky, analista do Instituto de Estudos de Segurança Nacional (INSS, em sua sigla em inglês), de Tel Aviv.