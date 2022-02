Presidente turco visita Emirados, um antigo rival

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, chegou nesta segunda-feira (14) aos Emirados Árabes Unidos para fortalecer a cooperação com este antigo rival.



Esta visita de dois dias - a primeira de Erdogan como presidente - se concentrará na conclusão de acordos estratégicos.



A viagem ocorre após a visita feita à Turquia em novembro passado pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, à frente da federação, que foi recebido com grande pompa em Ancara.



Na ocasião, o príncipe herdeiro anunciou a criação de um fundo de 9 bilhões de euros (mais de 10,2 bilhões de dólares) para apoiar investimentos na Turquia, país que sofre uma grave crise econômica.



"O diálogo e a cooperação entre a Turquia e os Emirados Árabes Unidos são importantes para a paz e a estabilidade em toda a região", disse o presidente turco à imprensa pouco antes de embarcar no avião.



Erdogan também assegurou que a situação entre a Ucrânia e a Rússia, na qual Ancara propôs um papel de mediação, também será discutida.



Abu Dhabi tinha, até pouco tempo atrás, uma atitude de hostilidade em relação ao poder do presidente turco, a quem criticava por apoiar o Islã político e com quem tinha divergências sobre diferentes questões no Oriente Médio, em particular na Líbia e na crise com o Catar.



"A visita do presidente turco Recep Tayyip Erdogan aos Emirados Árabes (...) abre uma nova página e é consistente com o objetivo dos Emirados de fortalecer as pontes de comunicação e cooperação para estabilidade e prosperidade na região", escreveu no Twitter no domingo o assessor presidencial dos Emirados, Anwar Gargash.



De acordo com o jornal financeiro turco Dunya, serão assinados 12 acordos em diversos setores: indústria de defesa, frete terrestre e naval, tecnologia, saúde, cultura e mídia, entre outros.



Também estão previstas comemorações com a iluminação em Dubai do arranha-céu mais alto do mundo, o Burj Khalifa, com as cores das bandeiras dos Emirados e da Turquia.



Erdogan, que na terça-feira visitará o pavilhão turco na Exposição Universal de Dubai, descreveu os Emirados "como um dos principais parceiros comerciais da Turquia".



O volume de trocas comerciais bilaterais no primeiro semestre de 2021 ultrapassou 6,3 bilhões de euros, um crescimento de 100% em relação ao mesmo período de 2020, segundo a agência de notícias dos Emirados WAM