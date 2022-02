Canadá retira parte de seus militares da Ucrânia

O Canadá decidiu "realocar temporariamente" para outra área da Europa parte de seu pessoal militar destacado na Ucrânia, diante da situação na região, anunciou neste domingo (13) o ministério canadense da Defesa.



Em um comunicado, a pasta informou que esta transferência "não significa o fim da missão" dos militares canadenses, mas permite a Ottawa "reorientar" seus esforços sem deixar de garantir a segurança de suas tropas.



Ottawa não informou a quantidade de militares realocados, nem seu novo destino.



Cerca de 200 militares canadenses estão destacados desde 2015 na Ucrânia em uma missão da ONU que busca contribuir para a formação das forças ucranianas.



"As forças armadas canadenses continuam comprometidas com o povo ucraniano e sua missão de fazer crescer as capacidades das forças de segurança da Ucrânia", assegurou Ottawa.



Os Estados Unidos anunciaram no fim da semana passada a retirada da Ucrânia de 160 soldados que treinavam as forças ucranianas.



O Canadá anunciou no sábado o fechamento temporário de sua embaixada em Kiev e a transferência de suas operações para um escritório temporário em Lviv (oeste), devido à "deterioração da situação causada pela mobilização de tropas russas na fronteira".