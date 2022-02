EUA saúdam ação do Canadá para desobstruir fronteira comum

Os Estados Unidos elogiaram neste domingo (13) os esforços "decisivos" do Canadá para desobstruir as passagens fronteiriças bloqueadas por caminhoneiros canadenses que rejeitam as medidas sanitárias contra a covid.



Funcionários dos dois países analisaram os danos causados pelos protestos "e o imperativo de empreender ações rápidas e sólidas e dissuadir futuros bloqueios", disse a assessora de Segurança Interna da Casa Branca, Liz Sherwood-Randall, em um comunicado.



Funcionários canadenses afirmaram que uma ponte vital entre a cidade canadense de Windsor e a americana Detroit estava sendo desocupada após um bloqueio de quase uma semana e seria reaberto na segunda-feira, disse Sherwood-Randall.