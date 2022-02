Suíços aceitam limitar quase toda publicidade de cigarro

Os suíços votaram, neste domingo (13), a favor de proibir quase toda publicidade de cigarro - conforme os primeiros resultados de uma consulta que mostram que 54% dos eleitores aprovaram esta iniciativa.



A Chancelaria federal dá o "Sim" como vencedor, com 54%, assim como na maioria dos cantões. É necessária a maioria em ambos os níveis para se poder aprovar a iniciativa popular.



Os resultados finais são esperados ao anoitecer.



"Estamos extremamente felizes", disse à AFP Stefanie De Borba, da Liga Suíça contra o Câncer, com a publicação dos primeiros resultados.



"As pessoas entenderam que a saúde é mais importante do que os interesses econômicos", completou.



Uma em cada quatro pessoas é fumante no país.



Até então, a Suíça contava com uma legislação muito permissiva em relação à publicidade do cigarro, sobretudo, graças ao forte lobby das maiores empresas mundiais do setor.



Em nível nacional, apenas anúncios de rádio e televisão e mensagens dirigidas especificamente para menores são proibidos.



A maior empresa de cigarro do mundo, a Philip Morris International (PMI), que, assim como a British American Tobacco e a Japan Tobacco, tem sede na Suíça, financiou a campanha do "Não", contra a proibição, e considera a medida "extrema".



Também de acordo com os primeiros resultados, com quase 80% dos votos, os suíços se recusaram a proibir testes de laboratório com animais e humanos.



A população já rejeitou três vezes uma iniciativa sobre o tema: em 1985, 1992 e 1993.



Além disso, os eleitores registrados no cantão da cidade da Basileia, muito conhecido por seu zoológico, assim como por seus grupos farmacêuticos, teriam rejeitado, com 75%, uma proposta destinada a garantir direitos fundamentais aos primatas não humanos.



