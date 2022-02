Rússia expressa preocupação por 'realocação' de pessoal da OSCE na Ucrânia

A Rússia expressou, neste domingo (13), sua preocupação com a decisão da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) de "realocar" alguns de seus funcionários baseados na Ucrânia.



"Essas decisões só podem nos causar uma grave preocupação", disse a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, observando que a OSCE informou seus membros, incluindo a Rússia, que alguns países "vão realocar seus cidadãos que participam da missão especial na Ucrânia, devido a uma 'deterioração das condições de segurança'".



A OSCE reúne 57 países da Europa, Ásia e América do Norte, com o objetivo de promover o diálogo e a cooperação em questões de segurança.



A organização tem uma missão de observação na Ucrânia para o conflito que ocorre no leste do país com separatistas pró-Rússia desde 2014, no qual mais de 14.000 pessoas morreram.



Comentando esta medida de realocação de pessoal, Zajarova acusou a missão de seguir "a psicose militar fomentada por Washington" e de ser usada "como uma ferramenta para uma possível provocação".



"Pedimos à liderança da OSCE que acabe definitivamente com as tentativas de manipular a missão e impeça que a organização seja arrastada para jogos políticos sem escrúpulos", acrescentou.